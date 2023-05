OM : quand Tudor lance déjà le choc face à Lens

L'Olympique de Marseille a frappé fort face à l'AJ Auxerre en renversant le club bourguignon au Vélodrome lors du match de la 33e journée. Les hommes d'Igor Tudor l'ont emporté 2 buts à 1 et ont fait une grosse opération au classement. Ils sont revenus à cinq points du Paris Saint-Germain, défait par Lorient sur le score de 3 buts à 1. Désormais, l'OM peut rêver d'un sacre improbable mais il faudra battre Lens lors de la prochaine journée de Ligue 1. Et Igor Tudor a déjà lancé le match en se montrant bouillant. Il a parlé du niveau des Sang et Or, assurant que son équipe était tout aussi forte.

Tudor bouillant

"C'est un match très important pour nous. Je me rappelle encore le match aller (défaite 0-1, le 22 octobre), c'était un match fantastique. Je pense qu'on méritait plus la victoire qu'eux, mais ce sont eux qui avaient gagné. Ce sera difficile parce qu'ils sont bons, mais on est bon aussi. Les gens vont apprécier tout ça, ça va être du bon football. Ce sera important de gagner", a confié Tudor au micro de Prime Video. "Je ne changerai pas de philosophie à Lens. (...) Ici (à l'aller), je me souviens que c'était un beau match avec deux grandes équipes. On avait perdu sur une déviation (de Leonardo Balerdi) mais on méritait de gagner. Lens était une belle équipe comme nous. On verra samedi, ce sera un match assez serré", a-t-il ensuite poursuivi. Le choc est donc lancé !