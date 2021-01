L'OM vit une période de crise depuis plusieurs jours. Un nul à Dijon (0-0) et une cuisante défaite à domicile contre Nîmes (1-2) ont plombé les esprits marseillais. Tandis que les discours mobilisateurs s'enchaînent, il est un joueur qui continue de traîner telle une ombre dans les couloirs et le vestiaires du Vélodrome. Mis au placard depuis de long mois, Kostas Mitroglou agace.



C'est en tout cas ce que crois savoir La Provence, qui indique ce mercredi que l'avant-centre grec fait preuve d'une nonchalance volontairement affichée... et exaspérante pour son entourage sportif. Avec un salaire assez largement supérieur à nombre de ses coéquipiers, Mitroglou ne fait pourtant "pas grand-chose à l'entraînement, à part attendre que l'horloge tourne".

En attendant des jours meilleurs



André Villas-Boas n'a jamais voulu lui faire confiance, même avec une attaque loin d'être la plus prolifique de Ligue 1. Du coup, le banni phocéen le lui rend à sa manière et a décidé de s'impliquer le moins possible dans la vie du groupe, attendant désormais que les jours passent et que des jours meilleurs arrivent. En attendant, l'OM affronte Lens ce mercredi, avec l'espoir de revenir à un point de Rennes (5e).