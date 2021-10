OM-PSG : sanction mineure pour l’homme au sac banane

Il avait décidé de tout faire pour approcher Lionel Messi. Parvenant à déjouer la vigilance des stadiers présents ce dimanche au stade Vélodrome, un streaker est parvenu à pénétrer sur la pelouse pour venir à côté de l'Argentin du PSG. Sorti manu militari par le service de sécurité, l'homme a ensuite été conduit au poste de police pour y être placé en garde à vue. Il a finalement écopé d'un simple rappel à la loi.

L'information est révélée ce mercredi par RMC qui confirme par ailleurs que le jeune homme est un mineur non-accompagné qui aurait déclaré être né en 2006 et être seul sur le territoire français. D'autres sources indiquent qu'il s’appellerait Nazim et serait originaire de Constantine (ville de l'est algérien).

De son côté, l'OM insiste sur le fait qu'il faille différencier l'acte isolé du jeune homme, du comportement des autres supporters phocéens. Le club craint en effet de prendre un point sur tapis vert face à la Commission de discipline de la Ligue.