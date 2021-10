Jorge Sampaoli a confiance en les possibilités de l'OM d'accrocher, au minimum, le PSG, dimanche sur la pelouse de l'Orange Vélodrome à l'occasion du Classique pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1 (20h45). Le club phocéen disposera de deux jours de récupération en moins par rapport au club de la capitale, en raison de son déplacement à Rome jeudi soir en Ligue Europa (0-0), mais l'idée du technicien argentin est claire : il veut avoir le ballon et l'a confirmé ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur de l'OM a également insisté sur le devoir de performance en rapport aux 60 000 supporters qui seront présents en tribunes : "On sait que le peuple marseillais veut voir un match disputé contre un adversaire qui est à un autre niveau, on voit la différence qu'il y a à chaque mercato. Il faut absolument être compétitif dans ce match, pour les supporters de l'OM, pour la ville, pour le club. La différence avec un autre match, c'est l'émotion du supporter qui la donne", a-t-il indiqué dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Si Messi est proche du but de l'OM, le danger pourrait être grand selon Sampaoli

Troisième de Ligue 1 à 10 longueurs du PSG, leader, l'Olympique de Marseille devra également tenter de réduire au mieux l'impact de Lionel Messi, qui reste sur un doublé face à Leipzig en Ligue des Champions (3-2) mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans le championnat de France jusqu'ici. Ancien sélectionneur du natif de Rosario durant le mondial 2018 avec l'Albiceleste, mais également ex-adversaire quand il entraînait le FC Séville en Liga, Jorge Sampaoli a exprimé ses sentiments à propos de son compatriote, avec un mélange de crainte et d'admiration. "J'ai joué contre Messi, je l'ai aussi dirigé. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est donc un joueur très difficile à contrôler. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont, grâce à notre jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal", a clamé l'entraîneur de l'OM.

Le titre promis au PSG ? Sampaoli n'est pas d'accord

Par ailleurs, en dépit du parcours comptable presque parfait du PSG en Ligue 1 (9 succès en 10 matchs, 1 défaite à Rennes), Sampaoli a avoué croire aux chances de son équipe. "Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui pour le PSG. C'est vrai qu'ils montrent une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu'on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu'on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters", a glissé le natif de Casilda. Pour ce choc, Cengiz Ünder, qui souffre d'une gêne, est incertain, a précisé le technicien argentin.