OM-PSG : Que la victoire au Parc paraît loin…

C’est l’un des lieux communs préférés du milieu : dans le football, tout peut aller très vite. Dans un sens comme dans l’autre. Et à Marseille, on est bien placé pour le savoir. En pleine crise, l’OM retrouve dimanche soir le Paris Saint-Germain, près de cinq mois après la manche aller de ce Classique qui avait vu les Phocéens l’emporter pour la première fois depuis 2011 face à leurs rivaux (0-1). Et de mettre ainsi fin à une série de vingt matchs sans victoire face aux joueurs de la capitale, grâce à un but de Florian Thauvin à la demi-heure de jeu.



Après une fin de match particulièrement houleuse, et une pluie de cartons rouges (5) et de polémiques, Dimitri Payet, déjà auteur d’un tweet chambreur après la défaite des Parisiens en finale de la Ligue des champions, s’était déhanché sur la pelouse du Parc, où les joueurs marseillais avaient dignement célébré ce succès, avant de festoyer avec les supporters au retour à Marseille. Mais la fête n’a pas duré bien longtemps. Quatre jours plus tard, les Verts étaient venus s’imposer 2-0 au Vélodrome, en chambrant à leur tour leurs hôtes.



Car l’OM avait affiché, en grand dans les tribunes vides de son stade, la phrase : «C’est Marseille bébé». Une référence à la chanson «En bande organisée» de Jul et d’autres rappeurs marseillais, tube devenu l’hymne de la victoire dans la capitale. «C’est Sainté bébé», avait ensuite ironisé le club stéphanois sur les réseaux sociaux. Tout est alors allé de mal en pis. Avec une incroyable désillusion en Ligue des champions, où le club phocéen effectuait son grand retour après sept ans d’absence.

Une situation explosive

Un retour que les supporters olympiens imaginaient sans doute autrement… Car leurs protégés ont débuté la phase de poule par quatre revers de rang, face à l’Olympiakos, Manchester City et Porto (X2), portant la série de défaites du club dans la compétition à treize ! Un record de médiocrité en C1. Les tensions n’ont alors cessé de croître, et les résultats ont aussi fini par se détériorer en championnat. Tout s’est accéléré à la mi-janvier, avec une série de quatre défaites entamée à l’occasion du Trophée des champions, face à un PSG revanchard (1-2).



Et la situation est définitivement devenue explosive le week-end dernier, avec l’irruption violente de supporters à la Commanderie à la veille d’un match contre Rennes finalement annulé. Le chaos est devenu total mardi, quand André Villas-Boas a annoncé sa démission en conférence de presse, avant d’être mis à pied. Et, pour finir, Frank McCourt a ensuite dû de nouveau démentir des rumeurs sur la vente du club... Comme mercredi à Lens (2-2), l’entraîneur (intérimaire) marseillais sera donc Nasser Larguet, responsable du centre de formation, pour la réception du PSG dimanche soir. Si son adversaire parisien, désormais entraîné par Mauricio Pochettino, a aussi changé de tête depuis l’aller, il n’a en revanche pas fait évoluer son effectif, contrairement à l’OM, qui a vécu un mercato animé (départs de Sanson, Radonjic et Strootman, arrivées de Milik, Ntcham et Lirola). Et qui n’a peut-être pas fini de surprendre d’ici la fin de cette drôle de saison.