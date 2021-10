Dimanche soir, l’OM accueille le PSG pour le grand classique du championnat français. Une rencontre entre rivaux qui impliquera de nombreux Argentins. D’un côté, il y aura les internationaux albiceleste que sont Messi, Paredes, Di Maria et Icardi, et de l’autre Jorge Sampaoli, l’ancien sélectionneur.

Messi ne le porte pas en haute estime



Vendredi, lors du point-presse d’avant-match, Sampaoli avait été interrogé sur les souvenirs qu’il gardait de la Pulga. L’entraineur olympien n’en a dit que du bien, affirmant que « ça sera un plaisir de le retrouver, même si c’est très compliqué de l’affronter ». Mais est-ce que ce sentiment est réciproque ? On n’ira pas jusqu’à le jurer.



Le passage de Sampaoli à la tête des doubles champions du monde coïncide avec une période compliquée pour ces derniers, qui a été marquée par une élimination en 8es de finale de la Coupe du Monde contre la France. Durant ce tournoi, Messi s’est opposé frontalement à son coach et devant tout le vestiaire. « Tu m’as demandé dix fois quels joueurs je voulais voir alignés ou écartés. Admets devant tout le groupe que je ne t’ai jamais donné », lui avait-il lancé. Une déclaration à travers laquelle il avait sérieusement sapé son autorité. Dès lors, Sampaoli a perdu la main sur son groupe et a été contraint d’abandonner son poste à l’issue de la compétition.