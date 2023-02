OM - PSG : Clément Turpin sera au sifflet du Classique

Dimanche soir aura lieu le Classique tant attendu entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans un stade Vélodrome qui sera chauffé à blanc, les Phocéens vont tenter de battre le PSG pour la deuxième fois de suite en quelques jours. Après avoir triomphé 2 buts à 1 lors du 8e de finale de la Coupe de France début février, l'OM veut encore gagner devant son public et ce afin de relancer totalement la course au titre en Ligue 1. Pour ce match de clôture de la 25e journée de la saison, le choc s'annonce bouillant et on sait maintenant qui sera l'homme au sifflet du match.

Ce mardi, la Ligue de Football Professionnel a désigné l'arbitre international Clément Turpin afin d'arbitrer les débats de ce match entre les Phocéens et les Parisiens. Possédant une immense expérience comme arbitre, Turpin a arbitré à la Coupe du monde, mais également en Ligue des Champions. Il est donc tout à fait apte à gérer les 22 acteurs de ce match très chaud au Vélodrome. Les Parisiens, victorieux de Lille sur le fil dimanche dernier, pourraient prendre huit points d'avance sur l'OM en cas de succès. Mais si les hommes d'Igor Tudor gagnent, alors le championnat serait totalement relancé.