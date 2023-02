OM - PSG : Christophe Galtier veut passer à autre chose

Hier, le PSG a failli contre l’OM. Bousculés par l’intensité olympienne, les Parisiens se sont fait sortir dès les huitièmes de finale de Coupe de France (2-1). Une défaite qui ne rassure pas à quelques jours de la rencontre face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Interrogé par le journal L’Équipe, Christophe Galtier a semblé vouloir passer à autre chose après cette élimination.

“On ne peut plus rien y faire, on est éliminés”

“On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés” indique le coach parisien. “En deuxième période, on n'a pas réussi à se créer de situation. Si on compare les deux périodes, il y a eu un très gros pressing des Marseillais. On est arrivé à sortir à un certain moment, mais on a peu utilisé l'espace dans la profondeur. On prend un but stupide après la pause et à partir de ce moment, on a énormément péché. Il y a de la déception, mais on se doit de regarder de l'avant et ne pas s'éterniser sur cette élimination” lance un Christophe Galtier bien décidé à rebondir contre l’AS Monaco en championnat, ce samedi à 17h.