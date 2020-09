Florian Thauvin a analysé le succès de l'OM à Paris. Une victoire que les Marseillais attendaient depuis 9 ans et une victoire obtenue par une équipe solide, solidaire, dans un style défensif qu'il faudra reproduire bientôt en Ligue des Champions selon l'analyse de Florian Thauvin au micro de Téléfoot La Chaîne.

"Pas assez bons en contre"

"C’est vrai que quand on joue face à des équipes qui ont la maîtrise du ballon, on ne fait que courir. On a réussi à marquer, on a eu un bloc défensif, on a fait les efforts tous ensemble. On aura pas mal de matchs de Ligue des Champions à jouer comme ça, c’était un bon test pour nous", a estimé l’ancien Bastiais, unique buteur du match à la demie-heure de jeu et qui concède que l'OM a encore des choses à rectifier : "On n'a pas été assez bons en contre-attaque", regrette-t-il.