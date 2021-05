OM : Pour Sampaoli, le match face à Metz est une finale

L'OM y est presque. Le club phocéen devrait, sauf cataclysme, retrouver l'Europe la saison prochaine après une campagne de Ligue des Champions décevante conclue à la dernière place de son groupe. Cinquième du classement de Ligue 1 avant la dernière journée et son déplacement à Metz dimanche soir (21 heures), Marseille possède 3 points de plus que Lens, sixième, et une différence de buts favorable pour s'éviter une mauvaise surprise. Toutefois, ce vendredi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a été très concentré sur la mission à accomplir.

Objectif Ligue Europa avant de penser à titiller le PSG



"La qualification n'est pas assurée. On a certes une différence de buts qui nous est favorable (+7, +1 pour Lens) mais on va devoir aller chercher cette qualification qui n'est pas acquise. On a l'obligation de faire un match de haut niveau. Il n'y aura pas de grands changements, pour nous ce match est comme une finale", a confié l'Argentin. Depuis sa prise de fonction, officialisée en février dernier, il a pu, par petites touche, inculquer sa philosophie dans le groupe. "Ma satisfaction serait d'arriver à qualifier l'équipe pour la Ligue Europa. Vu le scénario de cette saison qui était compliquée, c'est ce qui nous a le plus motivés sur ces derniers matches. Le plus complexe a été la gestion du groupe. Il y a eu des problèmes au niveau de l'ambiance. Des choses très dures se sont passées cette saison. Cela n'a pas été facile pour permettre au groupe d'atteindre son objectif", a jugé le natif de Casilda.



Valorisant les saisons effectuées par Lille, Lyon et Monaco, Sampaoli aspire à ce que l'OM, dès la saison prochaine, se pose en un challenger face au PSG, qu'il considère comme le "grand favori" dans l'optique du titre. "Nous devons être à la hauteur, créatifs et également avoir la capacité économique de bâtir une équipe compétitive."