OM : Pour Leboeuf, Payet mérite de revenir en équipe de France

Dimitri Payet est un tout autre homme cette saison. Loin de son meilleur niveau l'an passé, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille a su redresser la barre sous la houlette de Jorge Sampaoli, et depuis le début du nouvel exercice, c'est lui qui emmène l'OM et qui imprime le rythme. Un rôle de meneur retrouvé qui enchante les observateurs.



Au premier rang de ceux-là, Frank Leboeuf n'hésite pas à comparer Dimitri Payet avec les plus grands joueurs de Ligue 1. Le consultant de Téléfoot a donné son point de vue tranché ce dimanche : "C'est du génie ce qu'il fait. On l'envoie avec Messi, Neymar et Mbappé quand il est à ce niveau-là."



Et les performances du Marseillais inspirent un possible retour en équipe de France dans l'esprit de Leboeuf : "Bien sûr qu'il mérite de revenir en équipe de France. Mais tactiquement, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour lui." Didier Deschamps tranchera très bientôt sur le sujet.