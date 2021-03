Jacques-Henri Eyraud tiendrait encore les ficelles de l'OM. À la suite de la mauvaise gestion du club et surtout de la colère des supporters, Eyraud a été démis de ses fonctions en tant que président du club par le propriétaire Frank McCourt. Pour le remplacer, Pablo Longoria a pris les rênes de la présidence alors qu'il était directeur sportif.



Néanmoins, Éric Di Méco croit toujours à l'activité d'Eyraud en coulisses. L'ancienne gloire du club a estimé que le limogeage d'Eyraud serait une supercherie. Selon le consultant de RMC Sport, l'ancien président s'occuperait de tout ce qui n'est pas sportif.



"Eyraud n’est pas parti du club"

Sur les antennes de RMC, Éric Di Meco s'est exprimé sur l'influence de Jacques-Henri Eyraud qui serait toujours présent et actif au club.



« Je ne varie pas de ce que je dis depuis le début, je pense que Jacques-Henri Eyraud n’est pas parti du club. Il est toujours là, c’est lui qui manœuvre en coulisses pour tout ce qui ne touche pas au sportif.



C’est-à-dire que là, il va falloir restructurer le club parce que des gens sont partis et qu’il y a des projets en cours sur lesquels il va continuer à bosser. Donc Longoria, finalement, il va gérer le sportif. Je ne pense pas que Longoria soit capable de choisir un nouveau directeur de la communication, un nouveau directeur de la sécurité puisqu’ils partent aussi, d’après ce que j’ai compris.



Ce n’est pas lui qui va les choisir, ce n’est pas son métier. Je pense que ces gens-là vont être remplacés et que ce n’est pas lui qui va les changer. Selon moi, il est président, mais de là à avoir toutes les prérogatives d’un président... »