OM : Payet salue le travail "extraordinaire" des dirigeants

"On charge beaucoup au niveau du travail"



💫 Fin du match ! Nos Olympiens enchainent après avoir fait la différence en deuxième mi-temps.

✈️ Rendez-vous mercredi prochain pour le déplacement à Braga 🇵🇹#OMSFC 3⃣-1⃣ pic.twitter.com/q3jwZ2dR9U



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

. Contre le Servette, le club phocéen s'est imposé grâce à des réalisations de Gerson, auteur de son premier but avec l'OM, et un doublé de Dario Benedetto (3-1). En trois matchs amicaux, l'équipe dirigée par Jorge Sampaoli compte donc autant de succès, car elle s'était imposée face à Martigues (3-0) et Sète (2-1).Au micro de Canal +, Dimitri Payet a livré sa réaction suite à la victoire de l'OM, ne manquant pas de mettre en avant le travail réalisé par ses dirigeants, alors que Marseille a officialisé ce jeudi, plus tôt dans la journée, l'arrivée de William Saliba, le défenseur central français d'Arsenal, qui a été prêté pour un an. "On parle souvent du 12ème homme. Ici à Marseille, il y en a 12, 13, 14.Chaque équipe a eu sa mi-temps, le vent a changé les choses", s'est félicité le capitaine de l'Olympique de Marseille.Sur le volet du mercato, il a exprimé son opinion : "C'est plus facile de travailler avec des joueurs qui sont là pendant la préparation par rapport à ceux qui arrivent le dernier jour du mercato., on a quasiment une recrue par jour, on va commencer à s'habituer. Ce sont de très bons joueurs." Dès, l'OM sera de nouveau sur le devant de la scène, avec un match amical face à Braga (21 heures).