OM : Payet revient sur les incidents contre l'OL

"Je vais tout faire pour rayer ces images de violence"



Une première fois lors du match Nice-OM, le 22 août, puis une seconde, le 21 novembre lors du match OL-OM. A deux reprises, Dimitri Payet a été la cible de violences lors des matchs disputés par l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Alors à la veille du match qui se rejouera sur la pelouse du Groupama Stadium, mardi à 21 heures, le capitaine de l'OM a pris la parole en conférence de presse, avouant avoir été marqué par les incidents. "Il y a eu des décisions de prises et c'est le début de quelque chose j'espère.. Les instances ont pris des décisions et j'espère qu'ils en prendront d'autres qui arrêteront la violence dans les stades", a-t-il affirmé en conférence de presse.Si sur le plan physique, le numéro 10 de l'OM a été touché, la suite a été très complexe à gérer. "J'avais l'impression que j'étais coupable dans ces deux histoires. Et c'est ça qui faisait mal, plus que la bouteille", a avoué le natif de Saint Pierre. Pour la suite, il a clamé son intention, forte, de mener une action afin de lutter contre cette violence, jugeant que les décideurs ne savaient pas prendre de décisions. "Mentalement, ça a été compliqué, parce que c'était la deuxième fois. On a entendu beaucoup de choses, de personnes qui donnaient leur avis mais sans lancer la moindre idée pour régler le problème.Ça va au-delà de la prise de parole. Je travaille avec des gens pour essayer de construire quelque chose."Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli ne s'est pas exprimé sur les incidents survenus à Lyon le 21 novembre dernier, mais le technicien argentin n'a pas échappé au thème du mercato à quelques heures de la clôture du marché hivernal. Est-il inquiet à propos d'un possible départ dans son effectif d'ici ce lundi soir à minuit ? "Non, le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président., a glissé Sampaoli, dans des propos relatés par RMC Sport.