Les choses ont bien changé cet été pour Dimitri Payet. Homme de base et de confiance de Jorge Sampaoli la saison dernière, l'international tricolore a vu sa situation évoluer au moment où Igor Tudor a succédé au démissionnaire argentin sur le banc de l'Olympique de Marseille. Depuis que le tacticien croate a repris les rênes, l'ancien Stéphanois joue beaucoup moins avec seulement 186 minutes de jeu effectif en Ligue 1 depuis le début de saison. Pour autant, Igor Tudor compte toujours sur lui et le lui a confirmé sous la forme d'une promesse.



C'est l'entraîneur lui-même qui l'a confirmé samedi soir en conférence de presse, juste après le succès renversant de l'OM face au LOSC (2-1, 7e journée). "Je lui ai parlé hier (vendredi). Je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté. Je lui ai dit qu'il jouerait un match et pas deux, et donc qu'il débuterait en Ligue des champions." Pas de Lille pour Payet qui n'est même pas entré en cours de rencontre, mais une présence assuré dans le onze qui débutera mardi face à l'Eintracht Francfort, lors de la deuxième journée de la phase de poules de C1.

Attitude positive

Igor Tudor a par ailleurs affiché sa pleine confiance envers un Dimitri Payet qu'il attend à son meilleur niveau contre les Allemands. "Je suis certain qu'il sera bon car c'est un excellent joueur. Il a une attitude positive à l'entraînement." L'homme de trente-cinq ans va donc avoir une chance de briller. A lui de la saisir pour tenter de gagner un peu plus de temps de jeu à l'avenir.