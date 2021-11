OM : Payet aborde son futur

Élément vital de l'Olympique de Marseille cette saison encore, Dimitri Payet performe dans la formation de Jorge Sampaoli avec 6 buts et 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1. Disposant des clés du jeu de l'OM, le meneur de jeu s'est livré dans un live Twitch mercredi soir, organisé par le club. Il en a profité pour faire l'éloge des supporters de l'Orange Vélodrome, une force importante à ses yeux, aussi bien lors des rencontres à domicile que lors des matchs à l'extérieure. "Entre l’équipe et les supporters, comme dans une histoire d’amour, on est passés par des moments difficiles la saison dernière. Cette année, même si c’est plus simple quand il y a des résultats, on sent qu’il se passe quelque chose et que les supporters s’identifient bien à notre façon de jouer", a clamé le natif de Saint Pierre.

"Je joue au football pour jouer dans ce stade"

Puis de poursuivre sur l'ambiance peu commune dégagée par le stade en soulignant l'impact des supporters : "Ça donne des matchs extraordinaires à domicile. Je joue au football pour jouer dans ce stade., a glissé celui qui ne pense pas encore à prendre sa retraite.En fin de contrat en juin 2024, Payet a indiqué qu'il allait terminer sa carrière sous le maillot de l'OM, et pourrait y évoluer durant son après-carrière. "Le jour où je ne serai plus heureux, c'est le jour où j'arrêterai. Je sais que je terminerai ici, mais ce n'est pas demain que je vais m'arrêter. J'aime jouer ici. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer le plus possible.Je suis encore joueur et je jouerai mon rôle jusqu’à la fin." Tenu en échec par le FC Metz, dimanche lors de la 13ème journée de Ligue 1 à domicile (0-0), l'Olympique de Marseille est quatrième du classement et se déplacera à Lyon, le 21 novembre prochain, au retour de la trêve internationale.