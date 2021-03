OM : Ouvrard (directeur général) quitte le club

Depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, le chamboulement est important au sein de l'équipe dirigeante de l’Olympique de Marseille. Il y a deux semaines, Jacques-Henri Eyraud a été évincé de son poste de président, et c'est Pablo Longoria qui occupe la fonction désormais. Hugues Ouvrard, directeur général du club depuis juillet 2020 a pris la décision de quitter son poste et l'OM, comme l'a officialisé le club par le biais d'un communiqué publié sur son site officiel. "Nous vous informons qu’Hugues Ouvrard, Directeur Général délégué Business, a pris la décision de quitter l’Olympique de Marseille. Nous remercions Hugues pour son engagement et son implication constante tout au long des mois passés au sein du Club", peut-on lire.

Il avait signé la lettre de la mise en demeure des groupes de supporters

En attendant, il reviendra à Laurent Colette la mission d'assurer l'intérim à ce poste. Ouvrard avait été dans le viseur des supporters de l'OM, notamment en signant la lettre de la mise en demeure de plusieurs groupes de supporters - annulée depuis par Frank McCourt, le grand patron. Par le passé, Ouvrard était directeur général de Xbox pour Microsoft, et avait été recruté par Eyraud. Ouvrard ne sera finalement resté que huit mois au sein du club phocéen.