OM-OL - Blanc : "Les deux équipes ont la pression avec l’obligation de faire un bon résultat"

L'OL devra répondre à l'OM sur le plan athlétique. Estimant que son équipe n'était pas encore assez armée dans ce registre, Laurent Blanc a indiqué s'attendre à une opposition plus relevée face au club phocéen par rapport à celle proposée par Lille dimanche dernier (1-0). "On a un déficit mais il faut proposer autre chose. L’athlétique est souvent relié à la commande qui est la tête. On a un effectif offensif, plutôt que défensif. On a des très jeunes joueurs en défense... ", a rappelé l'entraîneur de l'OL ce vendredi, dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.

"Marseille est en malchance totale" selon Blanc

Avouant que le contexte sera "compliqué" à l'Orange Vélodrome, le natif d'Alès a estimé que le club phocéen n'avait pas eu trop de chance lors de ses dernières sorties, alors que Marseille n'a plus gagné depuis le 12 octobre dernier toutes compétitions confondues et a été éliminé de toutes compétitions européennes mardi soir après le revers face à Tottenham (1-2). "Marseille est en malchance totale. Ils ont fait un bon match à Paris, ils perdent contre Lens alors qu'ils pouvaient mener 4-0 à la mi-temps. Faisons un bon match", a-t-il noté dans des propos relatés par RMC Sport, en précisant que "les deux équipes ont la pression avec l’obligation de faire un bon résultat".



Un constat partagé par Houssem Aouar qui a évoqué une "équipe malchanceuse lors de ses derniers matches car elle joue avec beaucoup d'intensité" au sujet de l'OM. Redevenu important après avoir été mis de côté par Peter Bosz, le milieu de terrain a valorisé le gain "de confiance, de calme et de sérénité" présent à Lyon après avoir enchaîné deux succès de suite face à Montpellier et Lille. "C’est le genre de match que j’aime bien jouer avec de la pression, de l’attente", a-t-il admis au sujet de l'Olympico.