Arrivé à Marseille il y a une semaine sous forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham avait rapidement été mis au centre d'une polémique. En effet, André Villas-Boas, mis à pied depuis par le club phocéen, avait indiqué qu'il ne voulait pas du joueur dans l'effectif. Ainsi donc, le milieu de terrain a répondu, ce mardi lors de sa présentation face à la presse, faisant preuve d'un certain calme. "On m’a rapporté ses paroles car je n'ai pas écouté. Ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs l’OM me voulait. Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant", a expliqué Ntcham.

"L'OM, ça ne se refuse pas"



Il a aussi dû exprimer son sentiment par rapport à sa déclaration passée, et le fait qu'il soit un supporter du PSG, étant natif de la région parisienne. Là encore, il n'a pas opté pour de la polémique inutile : "Oui j’avais dit que j’étais supporter du PSG il y a quelques années je crois mais ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi, je suis un compétiteur et si je dois jouer un PSG-OM je ne ferai pas de cadeaux sur le terrain, ça reste des adversaires et j’irai à la guerre pour le club."

Capable de jouer aussi bien en numéro 6 qu'en 8 ou 10, Ntcham a admis qu'il ne pouvait pas refuser l'OM, même dans un contexte rendu compliqué par les récents résultats. "Que la situation du club soit bonne ou mauvaise pour moi peu importe ça reste l’OM et ça ne se refuse pas. C’est comme si Barcelone ou le Real Madrid t’appelle, tu ne peux pas refuser. Moi, en tant que Français, je ne pouvais pas refuser les avances du club", a-t-il affirmé, visiblement désireux de démontrer sa valeur en Ligue 1.