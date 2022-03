OM-Nice : Six mois de prison ferme pour le spectateur entré sur la pelouse

Un but qui coûte cher. Dimanche, lors du match de clôture de la 29ème journée de Ligue 1 entre l'OM et Nice (2-1), un supporter avait fait trembler les filets de l'Orange Vélodrome après être entré sur la pelouse. Ce mardi, la sanction est tombée. Le jeune homme âgé de 21 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le Parquet de Marseille, comme l'a rapporté l'AFP. Une peine qui a été très rapidement acceptée par ce façadier de métier, qui avait déjà un sursis de trois mois planant au-dessus de sa tête. Un sursis qui se rajoute aux trois autres mois de prison requis par le parquet.

Un acte au caractère "pacifique" selon son avocat

En outre, le tribunal a sanctionné le supporter avec une interdiction de stade de trois ans. "S’il a dérangé l’organisation de la rencontre, cet acte n’en demeure pas moins un caractère festif, en tout cas pacifique", a expliqué son avocat, Maitre Luongo, qui également noté "la relative sévérité de la peine, pour ce qui n’était qu’un acte bon enfant, un coup de folie comme il l’a reconnu devant le procureur". Le jeune homme avait marqué un but dans les cages de l'OGC Nice, étant acclamé par le public de l'Orange Vélodrome, avant d'être évacué par plusieurs stadiers, sous les hués du public local.



La présidente du tribunal a elle tenu à rappeler que "quand on va voir un match, on reste à sa place, on ne va pas sur la pelouse, c’est une infraction". De son côté, l’avocat du supporter entend saisir un juge d’application des peines pour les convertir en heures de travail d’intérêt général.