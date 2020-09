OM : Nagatomo, une recrue aux multiples atouts

Inattendue voir injustifiée pour certains, l'arrivée de Yuto Nagatomo à l'Olympique de Marseille a beaucoup fait parler. A 33 ans, le Japonnais vient renforcer une défense qui semblait déjà solide l'an passé. Ce n'était pas une priorité chez un vice-champion de France qui cherche encore un attaquant mais ce transfert ressemble quand même à une très bonne affaire. Avant une saison qui s'annonce chargée entre un standing à conserver en Ligue 1 et un retour à ne pas manquer en Ligue des Champions, le club phocéen s'est étoffé gratuitement. Si les plus belles années du natif de Saijo sont derrière lui, il va quand même pouvoir apporter de nombreuses qualités à l'effectif marseillais, à commencer par son expérience.



Entre ses années à l'Inter Milan et celles à Galatasaray, le latéral a déjà participé à quatre campagnes en C1. Ce vécu continental, agrémenté de quelques apparitions en Ligue Europa va faire de lui le quatrième joueur de champ marseillais avec le plus d'expérience à ce niveau derrière Valère Germain, Kevin Strootman et Dimitri Payet. Mais parmi ces trois olympiens, personne ne peut rivaliser avec les 122 sélections, les trois participations à la Coupe du Monde et les trois convocations pour la Coupe d'Asie des Nations dont une terminée avec un titre du défenseur. En plus de son vécu, Nagatomo va pouvoir importer sa culture de la gagne dans un club au palmarès vierge depuis 2012. Sur cette même période, le Japonais a remporté deux titres en Turquie lors de son expérience stambouliote et le trophée de meilleur joueur asiatique de l'année.

Nagatomo, une doublure qui va servir d'exemple à l'OM

Pour gagner autant et continuer à performer au plus haut niveau, Yuto Nagatomo mise sur un très grand professionnalisme. Très musculeux et respectant une très bonne éthique de travail, le défenseur est capable de multiplier les efforts dans son couloir malgré son âge. Il pourrait donc être aussi utile sur le terrain avec son apport que dans le vestiaire en servant d'exemple aux plus jeunes. C'est une des raisons qui a poussé André Villas-Boas à négocier avec sa direction pour attirer ce joueur. « Il a été le capitaine du Japon, c’est un joueur expérimenté. On n’a rien à lui apprendre. C’est ce que l’on recherchait. Il peut aider le vestiaire par son leadership. » avait annoncé l'entraîneur portugais en conférence de presse.



Malgré le poids que Yuto Nagatomo pourrait très vite avoir dans le vestiaire phocéen, il ne devrait pas être titulaire. Il a signé pour être la doublure de Jordan Amavi. La concurrence qui va s'installer entre ces deux hommes devrait leur permettre de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Une bonne nouvelle avant les nombreuses échéances qui arrivent. Avec cette arrivée, Marseille va pouvoir s'avancer avec sérénité sans trop craindre l'absence potentielle d'un titulaire. Mais surtout, avec la signature d'un droitier qui joue à gauche, l'OM va pouvoir multiplier ses solutions. Un atout non négligeable quand on veut avoir une défense au niveau de ses ambitions. L'arrivée de Yuto Nagatomo a peut-être été inattendue mais elle est loin d'être illogique.