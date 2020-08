OM-Mitroglou, les raisons d'un désamour

« On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. On a déjà eu cette conversation avec Mitroglou. Il est réintégré pour s'entraîner parfois avec nous. Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. » En conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a officialisé la rupture de l'OM avec Kostas Mitroglou. Trois ans et deux prêts après son arrivée à Marseille, le joueur de 32 ans ne portera plus le maillot de l'OM et va déménager. La fin d'une relation qui n'a jamais été saine entre l'ancien attaquant du Benfica et les Olympiens.

Un costume qui était trop grand pour Mitroglou



Avec 12 buts en 33 matchs de Ligue 1, le natif de Kavala a un bilan honnête. Mais pas suffisant pour répondre aux nombreuses attentes placées en lui. L'histoire de Mitroglou à l'OM a été bâtie sur une déception et cela fonctionne rarement. Quand il a été recruté, les supporters marseillais espéraient que les fonds de Frank McCourt allaient attirer une pointure d'un autre niveau pour succéder à Bafetimbi Gomis, Michy Batshuayi ou André-Pierre Gignac. Pas à la hauteur de la tâche, le joueur qui est passé pro à l'Olympiacos n'a pas réussi à faire progresser le club phocéen. Arrivé le 31 août 2017, il a longtemps été le symbole d'un OM Champions Project sans réussite ni succès. Blessé quand l'OM l'a acheté pour 15 millions d'euros, il n'a jamais assumé son rôle d'attaquant-star. Le Grec avait pourtant marqué un but pour ses grands débuts face à Strasbourg. Mais dans un club qui n'est pas réputé pour sa patience, Mitroglou a rapidement été mis sous pression par son staff et ses supporters. Un climat dans lequel il a perdu ses moyens et sa confiance. Ses ratés ont rapidement été plus nombreux que ses buts. Les moqueries plus fréquentes que les marques d'affections.

Le Grec n'a pas fait assez d'effort pour séduire les Marseillais

Dans un OM en crise, il a été le coupable idéal. Il faut dire que l'international grec n'a rien fait pour arranger son cas.En-dehors, sa méfiance envers les médias ne lui a pas permis de se mettre en lumière. C'est sa nature et elle est à l'opposé de la culture marseillaise. Rien ne sert donc de forcer le destin. L'OM et Mitroglou sont trop différents pour s'entendre. Même deux saisons de relation à distance ne leur ont pas permis de se retrouver pour construire un avenir en commun. Le contrat qui les lie n'ira pas à son terme, le divorce a été officiellement prononcé ce vendredi par André Villas-Boas.