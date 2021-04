OM : Milik vers un départ cet été ?

Today my emoj is this 🤙? Yours? pic.twitter.com/1MNzrmw4pb

La Juve, toujours en course pour Milik

. Arrivé lors du dernier mercato hivernal à l'OM, avec l'objectif de relancer sa carrière, étant mis au placard à Naples, l'international polonais était désireux d'un nouveau challenge. Un proche de Pablo Longoria, l'actuel président du club phocéen a glissé à L'Equipe que le joueur était "Toutefois, initialement, le club italien voulait le vendre dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 10 millions d'euros mais, se heurtant à l’impossibilité de l'OM de payer cette somme, Naples a pris la décision de le prêter pour une durée de 18 mois (et une option d'achat fixée à 8 millions).. Cette clause ferait donc pencher la balance vers un départ de l'attaquant, auteur de 3 buts en 7 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée. Le mois dernier, il n'avait d'ailleurs pas caché qu'il considérait Marseille comme une étape dans sa carrière, dans les colonnes de l'Equipe. "Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ?", disait-il. Le chemin pourrait se faire plus rapidement que prévu. Selon le quotidien, la Juventus Turin est toujours à l'affût afin de le recruter.