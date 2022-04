Arkadiusz Milik affirme apprécier Marseille et sa passion pour le football. Invité du dernier numéro du mensuel Onze Mondial, l’avant-centre de l’OM confie ses ambitions avec le club provençal comme celle de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.



L’international polonais évoque aussi son illustre coéquipier en sélection et compatriote, Robert Lewandowski. Sur un ton que l’on devine léger, « Arek » dit qu’il essaiera de convaincre le buteur de l’équipe bavaroise de le rejoindre.

Lewandowski et la piste du Barça

« Ça va être très compliqué. Mais il ne lui reste qu'un an de contrat, je vais essayer de lui parler pour lui demander s'il peut venir à Marseille », a promis l’ancien attaquant du Napoli. Je vais réussir peut-être à faire quelque chose. »



Robert Lewandowski fait parler à nouveau de lui dans la rubrique transferts depuis quelques jours. Un média polonais avait indiqué qu’un accord entre le joueur de 33 ans et le FC Barcelone se trouvait en bonne voie.