Troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a définitivement tourné la page d'une saison 2020-21 aussi chaotique que compliquée. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'équipe phocéenne tient le rythme et peut croire en un possible retour en Ligue des Champions la saison prochaine, à condition bien sûr de bien terminer celle-ci. Pour Basile Boli, tout semble possible. Ou presque.



Invité dimanche de l'émission Téléfoot, le buteur décisif lors du sacre olympien contre l'AC Milan en 1993 a répondu à différentes questions sur l'actualité chaude de son club de cœur. Dans une séquence "oui-non", il a d'abord considéré que "ce serait un vrai échec" si l'OM ne se qualifiait pas pour la prochaine C1. Côté mercato, il pense qu'Arkadiusz Milik sera encore phocéen l'année prochaine et espère que William Saliba signera un contrat après sa période de prêt sans option d'achat.

McCourt ne vendra pas

Sur le dossier Boubacar Kamara, Basile Boli est beaucoup moins optimiste et "ne pense pas" que le joueur restera cet été. Quand à voir Dimitri Payet enfiler le costume de directeur sportif du club, il estime qu'"il peut." Concernant Frank McCourt, Basile Boli assure que ce dernier n'a jamais envisagé de vendre l'OM et qu'il n'y pense pas davantage aujourd'hui. Un tableau plutôt encourageant.