Avant son réveil tonitruant contre Angers vendredi dernier, Arkadiusz Milik a traversé une passe compliquée. Il était resté quatre mois sans signer la moindre réalisation en L1. Une éternité pour un avant-centre de son calibre. Une période de sécheresse qui aurait pu l’amener à vouloir changer d’air, de même que le statut de remplaçant qu’il a découvert sous la houlette de Jorge Sampaoli. Mais cette hypothèse ne lui a jamais traversé l’esprit.

Sampaoli croit en Milik

En conférence de presse ce mardi, l’ancien Napolitain a indiqué qu’il n’a jamais été dans ses plans d’opter pour le choix de la facilité. «Je n’ai jamais pensé à quitter Marseille. Je ne suis pas le genre de joueur qui a envie de partir parce qu’il ne joue pas. Je l’ai plus pris comme un défi, je savais que je finirais par avoir ma chance. Je suis bien à l’OM, je suis content ici », a-t-il déclaré. Il s’est accroché et bien lui en a pris puisqu’il a inscrit face au SCO son premier triplé dans le championnat français.



Aujourd’hui, Milik est motivé pour retrouver sa rentabilité sur la durée. Et c’est ce à quoi l’encourage vivement son entraineur. Le technicien argentin lui a d’ailleurs glissé quelques conseils pour être plus utile à l’équipe. "Je parle souvent avec Arek, a-t-il déclaré. C'est plus un joueur de surface que dans le jeu, donc s'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe au jeu. J'essaye de parler de ça avec lui, il m'écoute, c'est un pro intéressé."