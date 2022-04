Une demi-finale européenne et six journées de Ligue 1 pour espérer se qualifier en Ligue des champions, le programme de l’OM nécessite un effectif opérationnel pour réussir cette fin de saison assez chargée.



Jorge Sampaoli s’est montré optimiste au sujet d’Arkadiusz Milik, blessé depuis le 24 mars avec sa sélection. L’avant-centre polonais devrait figurer dans le groupe appelé à jouer contre le FC Nantes.

Ce n'est pas le onze idéal

« Il est plus que possible qu'il y figure », a déclaré mardi l’entraîneur olympien en conférence de presse, cité par Le Phocéen, à la veille de la réception des Canaris (33e journée de Championnat), dixièmes du classement.



En revanche, Cengiz Ünder est quasiment forfait. L’ailier turc, qui n’a disputé que la première période dimanche soir à Paris (2-1), devait passer des examens au genou dans l'après-midi.



Et Sampaoli de confesser : « C'est une réalité. En ce moment, on ne met pas le onze idéal, mais les onze joueurs les moins fatigués. »