L’Olympique de Marseille et tous ses supporters peuvent trembler. L’équipe phocéenne risque de devoir composer sans l’un de ses meilleurs atouts après la trêve internationale. Arkadiusz Milik, son principal avant-centre, vient de contracter une blessure. Sa nature exacte n’est pas encore connue. Cependant, elle était suffisamment grave pour qu’il quitte le terrain avant même la demi-heure du jeu. C’était ce jeudi lors du match amical opposant sa sélection polonaise à l’Écosse.

"Une blessure sérieuse" pour Milik



Titulaire aux avant-postes en lieu et place de Robert Lewandowski, l’ancien napolitain a donc quitté l’aire de jeu au bout de 27 minutes. Il s’est assis sur la pelouse et a fait part de son souci au staff. Czesław Michniewicz, le sélectionneur, a réagi immédiatement et a introduit Krzysztof Piątek comme remplaçant. Milik s'était probablement blessé quelques secondes plus tôt, lorsqu'il s'est retrouvé nez à nez avec le gardien écossais Craig Gordon. Les deux joueurs se sont disputés le ballon et se sont heurtés légèrement.



Accompagné du médecin de sa sélection, Milik s'est rendu ensuite directement au vestiaire. Quelques instants plus tard, le commentateur de TVP Sport, Mateusz Borek, a donné les premières nouvelles sur l'état de santé du joueur. Il aurait ressenti « un léger coup de poignard dans le muscle biceps ». Des examens médicaux sont programmés ce vendredi, mais les premiers retours émanant de Pologne ne sont pas très encourageants. "Cela semble être sérieux", indiquait le journaliste local Jacek Kurowski. S'il s'agit d'un claquage, alors Milik pourrait être out plusieurs semaines. Ça serait une mauvaise nouvelle pour l’OM, mais aussi pour son pays. Mardi prochain, la Pologne joue sa place en Coupe du Monde face à la Suède.