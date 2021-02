Auteur de son premier but avec l'OM mercredi face à Lens, le club risque déjà de devoir se passer d'Arkadiusz Milik. C'est RMC qui a dans un premier temps annoncé sa blessure. Le Polonais serait touché à la cuisse et il serait par conséquent incertain pour le centième classique en matchs officiels face au PSG, dimanche soir. En conférence de presse, beaucoup attendaient l'avis de Nasser Larguet, qui remplace André Villas-Boas le temps que l'OM trouve un nouvel entraîneur. Il a alors fini par évoquer le sujet : « Milik est entre les mains des médecins. On verra ». Pas plus d'informations donc mais la confirmation d'un doute. Nasser Larguet et le reste du staff phocéen se laissent deux jours pour voir l'évolution de la blessure et pour prendre une décision. Bien sûr, ils préféreraient pouvoir compter sur leur nouvelle recrue.

📲 Suivez la conférence de presse de 𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗱𝗮 et de 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avant #OMPSG en direct et en exclusivité sur @TwitchFR 🎙

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2021

Un match qui s'annonce compliqué



Comme depuis quelques années maintenant, le Paris Saint-Germain semble être le grand favori, même avec l'absence de Keylor Navas dans le but. Surtout avec le contexte actuel qui touche le club marseillais. Depuis quelques jours, l'équipe est chamboulée. Les incidents à la Commanderie, le départ d'André Villas-Boas, la mauvaise ambiance au sein du groupe... Rien ne va plus à Marseille. Par conséquent le club n'y arrive plus. Les Marseillais n'ont pas gagné depuis six matchs, en Ligue 1 et dans le cadre du Trophée des Champions. Également présent en conférence de presse ce vendredi, Steve Mandanda s'est exprimé sur la rencontre : « On connait l'importance de ce match, Paris est à un très haut niveau et nous on est dans une période compliquée. Ils sont largement favoris, mais à nous d'être à 100%. C'est important pour le club et les supporters, on doit sortir avec zéro regret ». Et malgré tout, le portier reste confiant : « On a été plus difficiles à manoeuvrer sur les deux derniers matchs contre eux. Ca reste du foot et c'est un match particulier. L'attente est là. On va donner le maximum et tout faire pour gagner ce match ». Rendez-vous dimanche à 21 heures pour le Classique.