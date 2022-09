OM : McCourt n’est plus président du conseil de surveillance

« Changement est purement technique et administratif »



Jacques-Henri Eyraud devrait quitter le conseil de surveillance du club

L’Olympique de Marseille sera de retour sur les terrains pour ouvrir la 9eme journée de Ligue 1. Après les matchs internationaux, les derniers avant la Coupe du Monde 2022 pour les sélections, l’OM, 2eme du classement à 2 points du PSG, se rendra sur le terrain d’Angers, vendredi soir (21 heures). Ce match, le club phocéen le disputera avec un nouveau président du conseil de surveillance.Frank McCourt a en effet quitté ce poste selon La Provence. Le propriétaire américain du club marseillais a été remplacé depuis le 8 septembre par Barry Cohen, son ancien vice-président et homme de confiance. Ce « changement est purement technique et administratif » précise le quotidien méridional. C’est tout simplement une réorganisation interne. Frank McCourt occupait ce poste depuis 2016.Frank Mc Court « continue de passer au minimum une demi-heure par semaine au téléphone avec Pablo Longoria. Mais, dans les faits, c'est surtout à Cohen et Ingram, ses principaux lieutenants, que le président espagnol, mais aussi Pedro Iriondo, Javier Ribalta (le directeur du football) et Stéphane Tessier (directeur général adjoint en charge des finances et des investissements) en réfèrent lors de réunions hebdomadaires, qui durent environ quatre heures », détaille La Provence. A noter également que l’ancien président de l’OM, décrié, Jacques-Henri Eyraud devrait quitter le conseil de surveillance du club selon plusieurs sources concordantes, indique RMC Sport. Après son match à Angers, l’OM accueillera le Sporting Portugal en Ligue des Champions, mardi (18h45). Un match qui se disputera à huis clos à l’Orange Vélodrome.