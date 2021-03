OM : McCourt lève les sanctions contre les supporters

événements.

Pablo Longoria doit "définir un nouveau projet" avec les groupes de supporters



Communiqué de 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐌𝐜𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 - Réunions associations de supporters

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2021

L'année 2021 est pour le moins mouvementée du côté de l'Olympique de Marseille. Septième de Ligue 1, l'OM a dû composer avec de nombreuxJacques-Henri Eyraud, l'ancien président, avait déclenché la colère des supporters avec certaines déclarations. Ainsi, certains avaient pénétré dans le Centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus afin d'y dégrader des équipements. En réaction, l'OM avait mis en demeure les différents groupes de supporters, menaçant même de rompre la convention sur la campagne d'abonnement . Désormais, avec le départ d'Eyraud, le calme semble faire son apparition dans la citée phocéenne et Frank McCourt, qui a rencontré les supporters, souhaite aller dans cette direction.Ce mardi, dans un communiqué publié sur le site officiel du club phocéen, l’homme d’affaire américain a exprimé son sentiment global. "Après avoir échangé avec toutes les associations de supporters (CAOM - DODGERS - FANATICS - HANDIFAN CLUB - MARSEILLE TROP PUISSANT - COMMANDO ULTRAS et SOUTH WINNERS), je tiens à les remercier chaleureusement de leur accueil et de la qualité des échanges. Tous les sujets ont pu être abordés avec franchise et dans un esprit très constructif. Chacun d’entre eux m’a rappelé sa passion pour notre Club pour que nous construisions ensemble le futur de l’Olympique de Marseille. Les événements du 30 janvier 2021 ont été unanimement condamnés. Nous sommes tous d’accord : aucun fait de violence ne doit plus jamais entacher l’histoire de l’Olympique de Marseille., peut-on lire sur le communiqué.