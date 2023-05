OM : Mattéo Guendouzi met en garde le RC Lens !

Lens était finalement trop fort pour l’OM (2-1) ce samedi. Dominés par des Nordistes poussés par leur public de Bollaert, les Phocéens ont manqué une belle occasion de prendre de l’avance sur leur rival au classement. Pire, c’est désormais Lens qui occupe la deuxième place à 4 journées de la fin en Ligue 1. En zone mixte, Mattéo Guendouzi n’a pas trop voulu s’attarder sur le revers des siens avant de focalisés sur les 4 dernières rencontres à jouer pour l’OM, estimant que rien n'est joué dans la lutte pour la deuxième place.

"On ne peut pas dire que la course à la deuxième place est terminée"

"On a fait face à une très belle équipe de Lens et on n’a pas réussi à faire un bon résultat, c'est dommage. On a réussi à marquer ce but sur la fin pour nous donner une lueur d’espoir. Mais dans l’ensemble, ce n’était pas assez pour gagner. On ne peut pas dire que la course à la deuxième place est terminée. On se souvient du scénario de la saison passée, cela s’est joué jusqu’à la dernière seconde. Tout peut se passer sur cette fin de saison, il reste quatre matchs. On va tout donner et on va essayer d’engranger le maximum de points, même si on va être dépendant des résultats de Lens."