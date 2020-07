OM : Marseille a rendu hommage à « Depé »

Un hommage prévu à l'Orange Vélodrome

Il fait partie des mythes et légendes de l’Olympique de Marseille, Patrice de Peretti surnommé « Depé » a reçu une pluie d’hommages à l’occasion des 20 ans de sa mort, survenue à la suite d’une rupture d’anévrisme le 28 juillet 2000. Fondateur du groupe « Marseille Trop puissant », le supporter emblématique du club avait marqué son époque par sa dévotion et sa passion de tous les instants envers son club. L’Olympique de Marseille a d’ailleurs rendu hommage à ce supporter charismatique en mettant en ligne un documentaire à sa gloire ce mardi.Le groupe de supporters MTP, qui se réunit chaque année pour célébrer son fondateur, avait prévu un hommage XXL pour ces vingt ans. Cependant, le groupe a préféré reporter cet événement « au premier match autorisé » pour le retour des supporters à l’Orange Vélodrome. « Nous pourrons donc rendre hommage à Dépé dans sa maison, où le spectacle sera plus grandiose, on en est certains ». En attendant, une grande bâche à son effigie et d’autres banderoles ont été déployées dans la ville. La Vieille Garde du CU84 s’est jointe à cet hommage, comme l’ont montré des publications sur les réseaux sociaux. Dans la soirée, les supporters de l’OM ont aussi massivement craqué des fumigènes pour rendre un bel hommage à Patrice de Peretti.