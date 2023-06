OM : Marcelo Gallardo en approche au sein du club phocéen ?

Marcelo Gallardo futur coach de l'Olympique de Marseille ? Le technicien argentin semble être de plus en plus proche du club phocéen d'après des informations du média espagnol AS. Ainsi, il se trouve que Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a rencontré le coach argentin du côté d'Istanbul en marge de la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan. Longoria, qui doit trouver un nouveau coach après le départ d'Igor Tudor, qui ne sera resté qu'une saison sur le banc de l'OM, serait sous le charme de Gallardo.

Gallardo futur coach de l'OM ?

Pour l'heure, rien n'est encore fait mais il se trouve que Gallardo, qui est libre depuis la fin de son aventure avec River Plate, pourrait prendre la succession de Tudor. Pablo Longoria aurait été enthousiasmé par le profil offensif du coach argentin, vainqueur de la Copa Libertadores avec River Plate. Cette piste très prestigieuse pour l'Olympique de Marseille pourrait bien trouver une issue heureuse et les supporters ne vont pas manquer de s'enflammer pour un technicien qui possède une belle cote sur le marché des entraîneurs.