Le centre de formation de l'Olympique de Marseille est en plein remaniement ces derniers mois. Jean-Claude Giuntini et Denis Moutier qui ont été choisis par le jeune président Pablo Longoria pour reprendre les rennes du centre de formation, ont jeté leur dévolu sur Toifilou Maoulida pour assister l'entraîneur des U19 Nationaux, Sébastien Tambouret. Le remodelage du projet olympien par Longoria est favorable à l'ancien attaquant français. Pour rappel, Toifilou Maoulida a vécu sa meilleure (demie) saison sous les couleurs phocéennes, lui qui en 2006 avait inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives en 22 rencontres. Peut-être un bon présage pour la relève de l'OM.

Reconversion en cours

C'est lors de la saison 2019-2020 que l'ancien attaquant, habitué de la Ligue 1, passé par Montpellier, Rennes, Metz, Monaco, Auxerre, Lens, Bastia et Nîmes, avait débuté sa reconversion. Maoulida s'était vu confié le poste de tacticien de l'équipe U16 de Nîmes (Régional). La saison suivante, les Crocos lui avaient donné la responsabilité des U19 Nationaux. Aujourd’hui, le natif de Mayotte a décidé de poursuivre ses apprentissages à Marseille.