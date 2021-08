Véritable vétéran à l'OM, Steve Mandanda a fait face à un dur dilemme. Au sein du club, le gardien a connu des nombreux entraîneurs surtout Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli qui ont marqué les esprits par leur philosophie de jeu. Auprès du quotidien La Provence, il a essayé d'expliquer les différences entre les deux coachs. Steve Mandanda s'est permis de donner son préféré.

Mandanda penche plus pour Sampaoli

Un choix difficile mais Mandanda l'a fait. Le capitaine de l'OM a donné sa réponse entre Bielsa et Sampaoli. « Bielsa et Sampaoli sont deux personnages très différents. Ils ont des idées communes. Mais Sampaoli est beaucoup plus proche des joueurs, il leur parle plus. J'ai appris et j'apprends, j'ai eu et j'ai du plaisir avec les deux, car ils veulent jouer, ce qui plaît à Marseille. Avec Bielsa, c'était ainsi et pas autrement. Sampaoli est plus ouvert, plus pragmatique », a déclaré le portier phocéen, se dirigeant plus vers l'ouverture d'esprit du coach actuel. « Si à un moment donné, au lieu d'aller chercher haut, on a besoin d'un bloc médian, ça ne le dérangera pas. »