OM - Mandanda : "On est conscient de ce qui nous attend"

Privé de ses supporters, interdits de déplacement, l'OM sait à quoi s'attendre sur la pelouse du stade Toumba. Jeudi soir, les coéquipiers de Steve Mandanda tenteront de défendre l'avantage obtenu il y a 1 semaine (2-1) avec l'objectif d'écarter le PAOK Salonique et se qualifier ainsi en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Après les incidents survenus à Marseille, le gardien a expliqué s’attendre à une ambiance intense. Et il a affirmé apprécier. "Apparemment demain ce sera une ambiance très chaude, mais on joue au foot pour vivre des moments comme ça, à nous de garder notre calme pour pouvoir conserver notre avantage", a-t-il glissé, dans des propos relatés par RMC Sport.

"On veut tout faire pour gagner ce trophée"



Désireux que son équipe puisse conserver son calme dans "l'utilisation du ballon", celui qui sera titulaire dans les cages n'a pas nié la conscience du groupe avant cette rencontre de haute importante. "On est conscient de ce qui nous attend", a commenté le portier. L'objectif, lui, est limpide : continuer la route dans la compétition et se rendre jusqu'au stade Air Albania de Tirana, le 25 mai prochain, pour la finale de cette Ligue Europa Conférence. "A partir du moment où on joue une compétition, l'idée c'est d'aller au bout, ça n'a pas le prestige de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa, mais on veut tout faire pour gagner ce trophée", a-t-il déclaré.

Marseille devra cependant composer avec une cascade d'absents pour la rencontre (Kamara, Gerson, Dieng, Milik), mais cela n'a pas inquiété plus que ça le capitaine de l'OM. "Ce n'est pas la situation idéale, mais ça nous permet aussi de nous reposer sur le collectif", a analysé Mandanda, valorisant la qualité de ses coéquipiers : "On a un groupe soudé, qui vit bien, c'est le moment de le montrer surtout quand il y a autant d'absents comme pour ce match".