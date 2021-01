OM : Lucien Favre, priorité du club pour la saison prochaine ?

L'avenir d'André Villas-Boas à l'OM est encore flou. En fin de contrat en juin prochain avec le club phocéen, le technicien lusitanien ne traverse pas sa meilleure période sur le plan des résultats avec une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, avant la rencontre cruciale contre Rennes, samedi en Ligue 1 (21 heures). En conférence de presse, Villas-Boas s'est montré amusé par un possible départ, d'ici la fin de la saison. Toutefois, dans la tête des dirigeants de l'OM, selon des informations de Téléfoot la chaîne, une prolongation du contrat du coach semble peu probable. Ainsi donc, logiquement, les esprits se tournent vers la saison prochaine et un éventuel nouvel entraîneur.

Favre serait aussi dans le viseur de Nice Dans cette optique, le nom de Lucien Favre serait une priorité pour l'Olympique de Marseille, selon cette source. Le technicien suisse a été licencié du Borussia Dortmund, le 13 décembre dernier. Arrivé en 2018 à la tête du Borussia Dortmund, il avait remporté une Supercoupe d’Allemagne avec l'équipe, en 2019. Sans club depuis, le natif de Saint-Barthélemy présente l'avantage de connaître la Ligue 1, suite à son passage sur le banc de l'OGC Nice, de 2016 à 2018, parvenant à faire développer un jeu attrayant aux Aiglons. Toutefois, Favre est visiblement très demandé. Téléfoot indique que Nice, ainsi que des clubs espagnols et anglais seraient sur le coup pour une possible arrivée. La Ligue 1 ne serait pas la "priorité totale" du technicien.