OM : L'Orange Vélodrome bientôt à vendre !

Alors que l'OM ne cesse de faire l'actualité ces derniers temps, mais pas forcément en bien, le maire de Marseille, Benoît Payan, a déclaré qu'il souhaiterait vendre un stade qui « coûte trop d'argent ». Il a évoqué en direct sur un réseau social le sujet. Et si, pour le moment, l'Orange Vélodrome, dont la ville de Marseille est propriétaire, n'est pas encore à vendre, ça ne saurait tarder : « Je veux le vendre car il est une gabegie financière. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible ». Et l'acheteur, ça pourrait être le club : « Nous aurions tous un intérêt à vendre le stade à l'Olympique de Marseille ».

Un projet de longue date Ce n'est pas la première fois que Benoît Payan évoque son envie de se débarrasser du stade. Lorsqu'il était dans l'opposition, il dénonçait déjà les coûts qu'il représentait pour la ville, le qualifiant même d'« abysse financier scandaleux ». À ce moment-là, l'actuel maire et le parti socialiste avait demandé la mise en place d'une commission d'évaluation sur le financement de la rénovation du stade de l'Orange Vélodrome car il s'agit de « l'opération financière la plus importante de ces dernières années, qui engage la ville sur 30 ans ». Plus récemment, en juillet, lors d'un conseil municipal, Benoît Payan a réaffirmé cette volonté : « Je ne change pas une virgule à ce que j'ai toujours dit : si l'OM est acheteur, vendons-lui le stade. Tous les grands clubs européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer ». Avec les difficultés financières rencontrées par l'OM, pas sûr que le club puisse actuellement racheter le stade. Affaire à suivre.