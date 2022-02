Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane voit son nom associé au Paris Saint-Germain. Le technicien français est la cible prioritaire du club de la capitale pour succéder à Mauricio Pochettino l'été prochain. Une opération qui fait forcément grincer les dents du côté de Marseille, ville natale de l’icône. Reste qu'entre l'idée de ne pas voir Zidane à Paris et celle de le voir débarquer à l'OM, il y a un gouffre. C'est le message que Pablo Longoria a tenu à faire passer, avec son sens de la diplomatie.

"Zidane ? Tout Marseille peut être fier, mais il faut être réaliste..."

Interrogé par Le Figaro, le président de l'OM a analysé la situation de Zidane avec une grande lucidité. "Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ? Dans le monde du football actuel... Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli."