OM : Longoria évoque les différents dossiers du mercato

La pression sur Kamara, le dossier compliqué autour de Benedetto

Ce lundi, deux recrues de l'OM ont été présentées à la presse : Cengiz Under et Luan Peres. Le président Pablo Longoria a longuement évoqué les deux derniers dossiers liés à l'équipe dirigée par Jorge Sampaoli ; Pol Lirola et Daniel Wass. "Nous discutons avec la Fiorentina pour Lirola. C'est lent. Il faut trouver la position dans laquelle tout le monde est content. Chaque mercato est différent. Il faut savoir s'adapter", a d'abord précisé le président. Puis de faire le point sur le cas de Wass, ne niant pas la complexité du dossier : "On a beaucoup de respect pour Daniel Wass.. Il faut que tout le monde regarde les possibilités pour faire une éventuelle transaction."Avec déjà huit recrues depuis l'ouverture du mercato estival, l'Olympique de Marseille se donne les moyens de ses ambitions. Toutefois, il sera également nécessaire de vendre et dans cette optique, deux noms ont été évoqués par Longoria, ceux de Dario Benedetto, notamment courtisé par São Paulo, et Boubacar Kamara. " Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs intéressés. On va attendre le temps des négociations avec les différents clubs. Je considère que c'est un peu compliqué", a admis le dirigeant, qui a mis une petite pression sur les épaules de Kamara, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022.On finit toutes les conversations avec les dirigeants européens sur les discussions des joueurs en fin de contrat et la difficulté des clubs à faire des prolongations. Je n'aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. C'est un signal qu'on doit envoyer aux clubs. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution. Il y a beaucoup de possibilités. Mais la position de l'OM c'est qu'on n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat dans la saison", a-t-il affirmé.Dimanche soir, l'OM a été tenu en échec par le Benfica Lisbonne (1-1), Dimitri Payet ayant répondu au but de Pizzi sur penalty.