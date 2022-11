OM : Longoria défend la compétitivité de la Ligue 1

Pablo Longoria, premier défenseur de la Ligue 1. Alors que le championnat de France ne cesse d'être critiqué par Javier Tebas, le président de l'OM a mis en avant sa compétitivité au moment de livrer sa vision de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 avec le PSG. Un choix que l'Espagne peine encore à comprendre aujourd'hui alors que le champion du monde 2018 était courtisé par le Real Madrid. "Il y a une grande différence dans la conception et la vision que l'on peut avoir en Espagne sur le fait que Mbappé reste au PSG. En Espagne, nous avons très sous-estimé le championnat de France. C'est une ligue très compétitive", a analysé le dirigeant du club phocéen.

Le duo Messi-Mbappé et la stimulation du défi proposé par l'OM

Le 'modèle Messi' a également été considéré de manière positive par le président de l'OM, qui a mis en exergue son impact, couplé au choix de Mbappé de rester, notamment sur le plan économique. " Ça attire, il y a un intérêt collectif, il n'y a pas de doute, ça a permis à la ligue d'avoir un partenaire stratégique comme le CVC. Ça influence. C'est important que le football français change de dimension", a-t-il assuré. Et le natif d'Oviedo, en poste depuis février 2021, ne semble pas prêt de quitter le navire du côté de l'Orange Vélodrome, malgré la mauvaise passe actuelle et l'élimination de toutes compétitions européennes de la formation entraînée par Igor Tudor. "Il est très difficile de trouver un niveau de motivation plus important, au quotidien", a jugé Longoria, certain qu'il serait "difficile de trouver un défi plus stimulant" que celui proposé par l'OM. Dimanche, le club phocéen recevra l'OL de Laurent Blanc en conclusion de la 14ème journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (20h45).