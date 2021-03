OM : Lizarazu dézingue McCourt

Frank McCourt a fait le tour de l'actualité de son club ce dimanche, à l'occasion d'une interview exclusive donnée à Téléfoot. Du débarquement de Jacques-Henri Eyraud à l'arrivée de Jorge Sampaoli, en passant par les objectifs du club et la situation avec les supporters, le propriétaire de l'Olympique de Marseille a tenté de convaincre de son implication ferme et continue. S'il en a peut-être convaincu certains, Bixente Lizarazu n'en a pas fait partie.

Le champion du monde 1998 s'est montré plus que circonspect par l'exercice médiatique livré par Frank McCourt. Et pour lui, les choses sont claires, le discours du bostonien n'était rien d'autre qu'un exercice de style : "Que retenir de cet entretien avec Frank McCourt ?, s'est-il questionné sur le plateau de Téléfoot. Beaucoup de démagogie, et le même discours qu'il y a quatre ans, contrairement à ce qu'il a dit."

"Les supporters ne sont pas dupes"

Passé à l'OM en fin de carrière (2004-2005), Bixente Lizarazu a insisté sur le manque de clarté du projet de Frank McCourt : "Sur la Ligue des champions, il est démagogique. Avec les moyens actuels, il ne peut pas la remporter. Les supporters ne sont pas dupes. Il dit qu'il va s'installer dans la durée, que ses enfants et ses petits-enfants vont prendre la suite. Ce n'est pas exagérer, c'est encore plus." Alors qu'il était propriétaire du club de baseball des Dodgers il y a quelques années, Frank McCourt avait eu le même type de discours. Deux ans plus tard, il vendait le club de Los Angeles.