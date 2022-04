Plus que jamais en cette fin de saison chargée et décisive, l’Olympique de Marseille a besoin de régénérer les organismes. Jorge Sampaoli l’a bien compris et s’y emploie depuis le début de la saison. Il n’empêche, le physique donne quelques signes d’usure avant les deux gros rendez-vous qui attendent l’entraîneur argentin et ses joueurs : dimanche contre Lyon et quatre jours plus tard face à Feyenoord.



Dimitri Payet ne l’a pas caché ce samedi lors de la conférence de presse tenue à la veille de la réception de l’OL (35e journée de Ligue 1). « Il y a un peu de fatigue c'est sûr, avec le match intense et le déplacement », a expliqué le milieu de terrain de l’OM, évoquant le match joué jeudi soir à Rotterdam (3-2), lors des demi-finales aller de C4.

Les vieux vous saluent bien

Si la rotation de l’effectif olympien est nécessaire, cela ne doit pas brider les bonnes intentions. « Il n'y a pas de gestion à avoir dans un sprint final. Le coach fait en sorte de concerner tout le monde, il fait reposer ceux qui jouent le plus ou les plus vieux comme moi ou Steve (Mandanda) », a souri le Réunionnais de 35 ans, cité par Le Phocéen.