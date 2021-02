OM: l'incroyable vague de désabonnements !

Le bras de fer se poursuit entre la direction de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters. Ce lundi était lancée la plateforme Agora OM, créée « pour que (la) direction et (les) supporters s’unissent dans la définition du supportérisme« . Dans le même temps, La Provence annonçait que Jacques-Henri Eyraud voulait rompre la convention sur les abonnements avec les associations de supporters. Ces dernières ont aussitôt décidé de réagir et deux jours plus tard, les premiers effets se font sentir.

Mardi soir, des groupes de supporters ont purement et simplement appelé au boycott des différents réseaux sociaux de l’OM. Un appel entendu par plusieurs milliers d’abonnés qui n’ont pas traîné pour rompre le contact avec leur club sur la toile. Plus de 20 000 d’entre eux ont ainsi désactivé leur abonnement à l’Olympique de Marseille sur Twitter. Alors que le compte de l’OM était suivi par 3,592 millions d’abonnés, il n’en a plus que 3,571.

Les politiques s’en mêlent

Un matelas encore confortable, mais la chute se poursuit. La tendance devrait toutefois rapidement se calmer comme cela avait été le cas à l’époque où les supporters des Girondins de Bordeaux avaient eux aussi tenter l’expérience pour demander la démission de Frédéric Longuépée et de la direction bordelaise. En attendant, la tension reste palpable dans la citée phocéenne puisque ce sont désormais les politiques et le maire de Marseille en tête, qui sont entrés dans la danse.