OM : Les supporters veulent voir Eyraud partir

"Si McCourt veut garder Eyraud..."

Les rapports entre les principaux groupes de supporters de l'OM et la direction du club phocéen sont pour le moins conflictuels. Après les incidents survenus à la Commanderie avant le match face à Rennes, une mise en demeure avait été envoyée par Jacques-Henri Eyraud et le head of business, Hugues Ouvrard, auprès de certaines associations de supporters. Ce geste avait soulevé une indignation importante de la part de certains élus locaux, dont notamment le maire de Marseille, Benoît Payan.Zeroual, vice-président des South Winners, a affirmé son désir de ne surtout pas faire de cadeaux.a-t-il commenté.Aspirant donc à l'intronisation d'un nouveau président à la tête du club, les supporters ne comptent pas pour autant cesser de soutenir les joueurs, selon les propos tenus par Christian Cataldo, le patron des Dodger's. "Nous on est derrière notre équipe, on sera toujours derrière notre équipe. Là le sujet c'est la direction. Tant que ça va dans le bon sens, le sens de la famille marseillaise, il faut continuer.."