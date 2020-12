Après avoir enchainé une longue série de victoires, l’Olympique de Marseille se voyait impliqué dans la course au titre en Ligue 1. Mais, les deux derniers accrocs enregistrés, contre respectivement Rennes (1-2) et Reims (1-1), ont contraint les Phocéens à faire profil bas. Ils ont aussi amené André Villas-Boas à réajuster les objectifs sur la scène domestique.



L’entraineur portugais avait été le premier à viser haut et envisager de jouer un mauvais tour au PSG. Mais, à présent, il se veut plus humble et concentré uniquement sur le match qui suit. «Finir premier à la trêve ? On va rater cet objectif à cause de la défaite à Rennes. On avait dit entre 8 et 12 points. A partir de 8 c'était acceptable, moins de 8 insuffisant. Si je signe dès maintenant pour finir second ? Là il faut surtout rester en haut du classement, c'est très important et avoir les effets des deux matchs en retard après. On est aussi focus sur le Trophée des Champions », a confié le technicien lusitanien en conférence de presse.

« Ne pas trop compter sur les matchs en retard »

L’OM a encore un match à disputer avant la trêve hivernale. Ça sera contre le SCO d’Angers, 9e au classement. Pour AVB, il est impératif d’assurer le plein de points lors de cette empoignade afin de se remettre sur les bons rails. « Je suis très frustré d'avoir perdu ces deux points là. Je veux bien finir l'année en gagnant à Angers (…) Angers est une équipe qui est à l'aise avec le ballon. Cela va être un match équilibré. Ils ont fait beaucoup de rotations contre Nantes, c'est une équipe compétitive, à l'image de son coach ».



En remportant le match de mercredi, plus les deux rencontres en retard qu’il compte, Marseille prendra les commandes du championnat. Villas-Boas refuse cependant de raisonner de cette manière : « Il ne faut pas trop compter sur les deux matchs en retard. On ne peut pas penser qu'on va avoir six points (sur les deux matchs en retard). Rennes, Monaco et Montpellier reviennent derrière nous. On a beaucoup de regrets sur cette défaite à Rennes et ce nul contre Reims ».