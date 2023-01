Mercredi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Stade de l'Aube grâce à des buts de Chancel Mbemba et Jordan Veretout. Cette cinquième victoire consécutive en championnat permet aux Olympiens d'augmenter leur avance à la troisième place de la Ligue 1, ainsi que de reprendre deux points au Racing Club de Lens, deuxième. L'OM affrontera le FC Lorient samedi à 19h00.

Pendant la rencontre, Igor Tudor a décidé de faire rentrer pour la toute première fois l'Ukrainien, arrivé seulement lundi dans la cité phocéenne, Ruslan Malinovskyi. L'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a joué un peu moins d'une demi-heure après avoir remplacé Issa Kaboré. À la fin de la rencontre, il s'est exprimé sur ses aspects à travailler ainsi que ses débuts au club.

"J'ai besoin d'encore travailler, mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu'il n'y a pas faute. J'ai essayé d'aider l'équipe. Il y avait 2-0, on devait garder le résultat. Donc j'ai essayé de défendre et d'aider mes milieux. À chaque match je devrai donner le meilleur, regarder ce que j'ai fait de mauvais, travailler pour l'équipe et faire mieux lors de la rencontre suivante. Je me sens bien, on a travaillé dur en décembre en Italie lors de la préparation, la condition physique ne sera pas un problème pour moi. Je suis content d'avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n'est qu'un début."