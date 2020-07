OM : Les nouveaux matches amicaux dévoilés

L'OM veut monter en puissance avant la reprise de Ligue 1



Défait par FC Dac (2-1) samedi lors d'un match amical en dépit d'un but de Florian Thauvin, l'OM va continuer sa préparation avec quatre matches amicaux au programme pour les joueurs dirigés par André Villas-Boas.Le technicien a d'ailleurs tenu à minimiser le revers de ses troupes. "On a raté la première mi-temps où l'on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l'aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l'on peut renverser le match. L'objectif physique est réussi, pas l'objectif résultat. On continue notre préparation., a-t-il indiqué.Avant la reprise du championnat de France de Ligue 1 face aux Verts, le 21 août en ouverture de la saison 2020-2021 (19h) l’Olympique de Marseille a annoncé officiellement la programmation de quatre nouveaux matches amicaux pour les joueurs.Ainsi, l'Olympique de Marseille, second du dernier championnat de Ligue 1, affrontera le Bayern Munich le 31 juillet (16h) à Munich, avant de se mesurer à Montpellier le 5 août (20h30) à l’Orange Vélodrome, puis Nîmes le 9 août (20h) aux Costières; avant de jouer contre Stuttgart le 14 août (18h) à Fos-sur-Mer.