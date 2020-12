OM : Les critiques de Thauvin

Se relancer à Angers

Il a pourtant fait ce qu'il a pu pour éviter la contre-performance marseillaise ce samedi au Vélodrome . Unique buteur de son club (si l'on excepte le csc de Yuto Nagatomo), Florian Thauvin a regretté l'incapacité de l'OM à aller chercher la victoire face aux Rémois (1-1). Au sortir de la rencontre, l'attaquant a exprimé sa frustration."On a la possession du ballon, c'est bien, a d'abord indiqué le Marseillais au micro de Téléfoot. Mais à un moment donné, on ne joue que latéral ou alors vers l'arrière et on ne prend jamais de risques. C'est un résultat mérité, c'est tout." Après cette première analyse, Florian Thauvin a passé la seconde sur un ton beaucoup plus critique : "Beaucoup de choses ne vont pas".Pour tenter de se remettre à l'endroit après une semaine ponctuée d'une défaite à Rennes mercredi (2-1) et d'un nul face à Reims (16e de Ligue 1) ce samedi, l'Olympique de Marseille devra donc faire son possible pour parvenir à gommer ses problèmes dans le jeu. L'occasion lui en sera donnée dès mercredi prochain face à Angers, dans le cadre de la 17e levée de Ligue 1.